قتيل و7 مصابين في مشاجرة بالأسلحة بسوهاج: خلاف على أرباح ذبح الأضاحي

لقي شخص مصرعه، وأصي 7 آخرين، إثر اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج.

البداية كانت بخلاف نشب بين شابين حول تقسيم أرباح العمل بذبح وتوزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك، داخل قرية القطنة بمركز طما، ليتطور الخلاف إلى مشادة كلامية ثم تشابك بالأيدي وصولا لمشاجرة بالأسلحة النارية «الخرطوش»، ومع تدخل أقارب الطرفين تحول الأمر من خلاف بين شابين إلى مشاجرة بين عائلتين.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية القطنة بمركز طما بمحافظة سوهاج لخلافات مالية، وسقوط قتلى ومصابين.

وعلى الفور انتقلت إلى محل البلاغ وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية.

7 مصابين في المشاجرة بينهم سيدات

وتبين سقوط قتيل و7 مصابين في مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات مالية، بناحية قرية القطنة بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

أوضحت التحريات المبدئية أنه جرى استخدام أسلحة خرطوش بالمشاجرة، مما أدى إلى مصرع «س . ش» 25 عامًا، متأثرًا بإصابته برش خرطوش، وإصابة 7 آخرين بينهم 3 سيدات، بإصابات متفرقة بالوجه والجسم.

فض المشاجرة وفرض كردون أمني لمنع تجددها

ونجحت الأجهزة الأمنية في فض المشاجرة والسيطرة على طرفيها، وفرض كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية داخل القرية لمنع تجدد الاشتباكات، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.