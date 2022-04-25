شاطئ العائلات بالغردقة يستقبل 4 آلاف شخص للاحتفال بشم النسيم «صور»

توافد الآلاف من المواطنين على شاطىء العائلات بالغردقة للاحتفال بشم النسيم، والذي يتزامن مع عيد القيامة المجيد وإجازة عيد تحرير سيناء، وسط تواجد أمني وسيارة إسعاف وفريق إنقاذ وطوارئ، لحماية المواطنين حال تعرضهم لأزمات صحية أو حالات غرق.

شاطىء العائلات يستقبل 4 آلاف مواطن

وذكر أشرف فؤاد مدير عام شاطئ العائلات بالغردقة، أن الشاطئ استقبل أكثر من 4 آلاف مواطن للاحتفال بشم النسيم، حيث يتوافد على الغردقة آلاف المواطنين من المحافظات المجاورة لقضاء هذا اليوم.

سيارة إسعاف وفرق إنقاذ لتأمين المصطافين

وأضاف «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أنه تم الإعداد مسبقاً لاستقبال احتفالات شم النسيم، من خلال تجهيز حوالي 5 آلاف كرسي وشمسية وفرق إنقاذ على الشاطئ، إضافة إلى تواجد سيارة إسعاف طوال 24 ساعة على مدار فصل الصيف، بالتنسيق مع موفق إسعاف البحر الأحمر.

وأكد «فؤاد»، أن «العائلات» أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، ويمتد طوله لأكثر من ألفي متر، ويسع أكثر من 5 آلاف مواطن، ويضم أكثر من 5 آلاف عضو، ويستقبل غير الأعضاء برسم دخول قيمته 50 جنيها للتذكرة.

الشواطئ العامة في الغردقة

وتمتلك الغردقة شواطئ مفتوحة تمتد بطول 40 كيلو مترا على طول ساحل البحر الأحمر، ومعظمها شواطئ خاصة بالفنادق السياحية، والدخول فيها مقصور على نزلاء الفنادق، وذلك بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا حتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا، إضافة إلى 4 شواطئ عامة أكبرها شاطئ العائلات.