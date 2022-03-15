انطلاق الحملة القومية للتحصينات ضد «الحمى القلاعية» في الدقهلية

انطلقت اليوم في مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، الحملة القومية الأولى لسنة 2022 للتحصينات ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بحضور الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الوزارة ومدير المديرية، وبتسليم خط السير الحملة لكل الوحدات البيطرية التابعة للإدارات البيطرية والوحدات المحلية، وإدارات الأوقاف، ووضع لوحات إرشادية توضح ميعاد الحملة، وخط السير وأسعار الجرعات في أماكن تردد المواطنين بالوحدات البيطرية وقسم التأمين.

استمرار الحملة لمدة شهر

وأكدت مديرية الطب البيطري، في بيان لها، أن الحملة القومية للتحصين تبدأ من اليوم 15 مارس، وتستمر حتى 15 أبريل القادم، مع التأكيد أن التحصين يحتاج إلى شهر لإعطاء المناعة للحيوان، كما أن الحمى القلاعية ممكن أن تصيب الحيوان في أي يوم، وخصصت الحملة رقم 19561 للتواصل معها.

معلومات عن مرض الحمى القلاعية

ونشر الإرشاد البيطري بالدقهلية، معلومات عن المرض، من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك لمديرية الطب البيطري، أكد فيها أن مرض الحمى القلاعية من الأمراض الخطيرة التي تسبب خسائر فادحة في الثروة الحيوانية، ولهذا لا بُد من تحصين الحيوانات ضده، وذلك لقصر مدة المناعة الناتجة عن الإصابة أو التحصين ما يستلزم التحصين كل 4 شهور، ‎وذلك لأن الفيروس المسبب للمرض ذو مقاومة عالية وينتقل بوسائل عديدة، خاصة عن طريق الهواء، فلا يمكن السيطرة عليه كما أن المرض يصيب أنواعًا كثيرة من الحيوانات مثل: «أبقار، جاموس، أغنام، ماعز، خنازير ومجترات برية».

وذكرت أن المرض له عترات كثيرة فالتحصين أو الإصابة بعترة منها لا يعطي مناعة ضد العترات الأخرى، كما أن الفيروس يفرز كميات كبيرة في هواء الزفير، وكل إفرازات وسوائل جسم الحيوان «اللبن، البول، السائل المنوي و البراز» وهذا كله قبل ظهور الأعراض على الحيوان.