درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في مصر رابع أيام عيد الأضحى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الجاري، الذي يوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2022.

ووفق البيان الصادر عن خبراء الأرصاد، فإنّ درجات الحرارة اليوم تشهد استقرارًا في كل مناطق الجمهورية، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلًا على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء

وتوقعت الهيئة وجود نشاط رياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة المحسوسة تكون مرتفعة في كل من شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وقنا، والأقصر، وأسوان، وإدفو، وأبو سمبل، والوادي الجديد.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ اليوم يشهد العديد من الظواهر الجوية، إذ يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بفضل ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، وذلك بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، فضلًا عن وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 30 24

السلوم 30 24

سيوة 35 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 24

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 25

نخل 33 20

نويبع 36 26

طابا 35 24

كاترين 32 18

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 24

بني سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 37 26

قنا 38 27

الأقصر 40 28

أسوان 40 28

إدفو 41 29

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 38 27

شلاتين 36 27

أبو رماد 35 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 28.