أسعار الشقق في مصيف بلطيم 2022.. وصلت 500 جنيه في العيد

تعد المصايف أول ما تفكر فيه غالبية الأسر المصرية مع بداية فصل الصيف، حيث أنها المتنفس لجميع أفراد الأسرة طوال العام، من أعباء الدراسة والعمل، فتختار الأسر المصيف الأقرب والأفضل لها، والمناسب وفقاً لميزانيتها ولعدد أفراد الأسرة، وتوجد العديد من المصايف في مختلف المحافظات الساحلية، منها مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث يكثر السؤال عن أسعار الشقق في مصيف بلطيم 2022.

أسعار الشقق في مصيف بلطيم 2022

وتقدم «الوطن» أسعار الشقق في مصيف بلطيم 2022، التي تبدأ من 100 جنيه لليلة الواحدة، وتصل إلى 400 جنيه، وفقاً لمواصفات وتجهيزات الشقة وموقعها، وترتفع إلى 500 جنيه في الليلة خلال فترة عيد الأضحى، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين، وفقاً لمحمد صلاح، سمسار بمدينة بلطيم، التي تمتد بطول 11 كيلومتراً على ساحل البحر المتوسط، في محافظة كفر الشيخ.

6 شواطئ مفتوحة بمدينة بلطيم

وتضم مدينة بلطيم 6 شواطئ مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط، يبلغ متوسط سعر إيجار الكرسي فيها 10 جنيهات، وإيجار الشمسية يبدأ من 25 جنيهاً، مع وجود شؤاطى مجانية، كما تضم ميدنة بلطيم ثلاثة فنادق رئيسية، يبدأ سعر الليلة المفردة بها من 250 حتى 500 جنيه.