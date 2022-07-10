«التموين»: إقبال المواطنين على المجمعات الاستهلاكية وضخ 200 طن لحوم يوميًا

قال المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، إن المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ستفتح أبوابها خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى توفير اللحوم الحية بسعر 90 جنيهًا للكيلو من خلال 39 شادرًا في كل محافظات الجمهورية.

«التموين» نستهدف تقديم جودة عالية بأقل الأسعار للمواطنين

وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري في برنامج «حال بلدنا» على «راديو 9090»، أن المجمعات الاستهلاكية تستهدف بالأساس تقديم خدمة بسعر مناسب للمواطنين، حيث أن أسعار اللحوم الحية في الأسواق تتراوح بين 95 جنيهًا إلى 100 جنيه تقريبًا، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم التي تقدمها الوزارة أقل من أسعارها في الأسواق.

توافر السلع الاستراتيجية خلال عيد الأضحى

وأوضح العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، أن الوزارة حرصت على توفير السلع الاستراتيجية خلال عيد الأضحى المبارك مثل الأرز والمكرونة والسكر والزيت وغيرها، مشيرا إلى توفر 6620 رأس ماشية جاهزة للذبح في محاجر توشكى وسفاجا، ويتم ضخ لحوم تتراوح بين 150 طنًا و200 طن يوميًا.

احتياطي السلع الاستراتيجية

ولفت «عبد العزيز»، إلى أن احتياطي السكر في مصر يكفي حاجة المواطنين لمدة 7 أشهر، منوهًا أن الزيت يحقق يكفي استهلاك 6 أشهر، والأرز 3 أشهر ونصف، والمكرونة 3 أشهر، منوهًا أن الزحام الكبير من المواطنين على المجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين يعكس عودة ثقتهم بها.