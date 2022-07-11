إصابة 4 من أسرة واحدة بينهم طفلان في انقلاب سيارة على صحراوي سوهاج

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بدائرة مركز جهينة في محافظة سوهاج، مساء اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، مما أدى إلى إصابته وزوجته وطفليهما، حيث تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، وتحرير محضر بالواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة جهينة، من قوات تأمين الطرق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف العميد علي العماري، رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.

حصر وأسماء المصابين في حادث جهينة

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: «يوسف ع.»، 52 سنة، سائق، يقيم بمحافظة القاهرة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، وزوجته «صباح أ.»، 47 سنة، وطفلتيهما «فاطمة الزهراء»، 14 سنة، و«سمر»، 11 سنة، مصابات بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك وفقاً للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل التحريات المبدئية لتبين وجهة المصابين، حيث يعتقد أنهم كانوا في طريقهم إلى القاهرة، عقب قضاء إجازة عيد الأضحى مع عائلتهم، وتم رفع أثار الحادث، وإعاده تسيير الحركة المرورية على الطريق.