في أول ظهور بعد عضة الكلب.. رحمة حسن أول المنضمين للجنة تحكيم Miss Egypt

تجري حالياً التحضيرات لبدء مسابقة «ملكة جمال مصر لعام 2022» بعد غلق باب التقديم للمرحلة الأولى بعد الإعلان عن الشروط منذ أكثر من شهر ونصف، حيث تلقت إدارة المسابقة طلبات من نحو 2500 فتاة للمشاركة وتم اختيار منهن نحو 200 فتاة لخوض الاختبارات المؤهلة للمشاركة (الكاستينج).

مسابقة ملكات الجمال تضم 200 فتاة للاختبارات

وأعلن محمد علي، المنسق الإعلامي للمسابقة، في بيان، عن أول المنضمين للجنة التحكيم وهي الفنانة رحمة حسن، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة في المسابقة وأكدت أنها تتابع أحداث المسابقة سنوياً وعن اهتمامها بمثل هذه المسابقات سواء كانت محلياً أو دولياً.

جدير بالذكر أن نادين الجيار فازت العام الماضي بلقب ملكة جمال مصر 2021 والمقرر أنها ستشارك في لجنة التحكيم حتى الحفل النهائي لتسليم التاج للملكة المتوجة هذا العام.

رحمة حسن تعرضت لعضة كلب

يذكر أن ظهور رحمة حسن في المسابقة سيكون الأول لها بعد أن تعرضت مؤخرا لعضة كلب في نهاية شهر يونيو الماضي وقالت عنها: «مساء الخير امبارح الساعة 11 بالليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جنب البيت، وكنت ماشية على الرصيف، وكان فيه عربية بتركن جنبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد تقريبا مش متأكدة أوي، بيهجم عليا بكل قوته، وطبعا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة في منطقة حساسة، صاحبة الكلب كتر خيرها أخذتني فورا على مستشفى إمبابة إدوني حقنة تطعيم الكلب، ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة إن من امبارح الجرح بينزف دم كتير، وأنا طبعا خايفة ومصدومة».