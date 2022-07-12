تفحم 4 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة بعين شمس

لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم إثر حريق هائل استمر 3 ساعات داخل إحدى شقق عقار بشارع أبو الفتوح عبدالله بمنطقة عين شمس.

فشل الأهالي في إخماد الحريق

حاول الأهالي إخماد الحريق لإنقاذ الأسرة لكنهم فشلوا ما دفعهم لإبلاغ الشرطة، إذ تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي عن وجود حريق داخل إحدى الشقق بدائرة القسم.

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف

دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، إلى جانب الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفيات.

التحقيق في الواقعة

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وبيان وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.