بغدادي فقد ذراعه بسبب عضة حمار فأصبح أشهر ستورجي في المنوفية: واجهت الإعاقة والتنمر

برغم الظروف الصعبة التي يمر بها إلا أنه قبل التحدي ونجح في إثبات إرادته، واجه إعاقته، التي بدأت معه منذ عمر عام واحد، وأصبح من أشهر العاملين في مجاله كـ ستورجي في قرية البتانون، أكبر قرى محافظة المنوفية، ويأتي إليه الزبائن من كل مكان، لكنه لم يسلم من تنمر البعض بسبب فقدان ذراع ما يؤثر عليه نفسيًا.

كمال: عضة حمار السبب في فقدان ذراعي

«فقدت ذراعي وأنا عمري عام واحد بسبب سقوطي من على الحمار وقيامه بعضي، فحدثت بعض المضاعفات ما أدى إلى بتر ذراعي حفاظا على حياتي»، بهذه الكلمات بدأ كمال بغدادي منصور حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن الإعاقة لم تؤثر عليه بل كانت دافعا كبيرا لنجاحه في حياته العملية، مشيرا إلى أنه ما زال يعمل برغم كبر سنه كي لا يجلس في المنزل، وكونه يحب العمل، وكذلك توفير لقمة عيش حلال له ولأسرته».

كمال لـ المتنمرين: «شوفوا إنتوا فين وأنا فين»

ولم يسلم أشهر ستورجي في قرية البتانون في المنوفية، من التنمر بسبب إعاقته، لكنه كان يعمل ولا يتأثر كثيرا بحديث أحد لو استهزاءه أو تنمره، قائلا «لما كانوا بيقلولي يا أبو دراع كنت بحس في الأول إني ضعيف، بس دلوقتي اللي بيقول كده بقوله شوف أبو دراع بقي فين وأنت بقيت فين، أنا جوزت أولادي الاثنين وشغال لحد دلوقتي وكمان ناجح في شغلي».

وقال بغدادي في تصريحات لـ «الوطن»، أعمل منذ الصباح وحتى المساء كل يوم ولا أحصل على إجازات لأني أحب العمل وأسعى إلى رزقي دائما، مؤكدا أن أسرته كانت من أقوى الداعمين النفسين له على مدار سنوات طويلة في مواجهة التنمر الذي تعرض له من أبناء قريته منذ صغره.