برجا إيفل والقاهرة في المنوفية وسيشن التصوير بـ800 جنيه (صور)

صمم محمود عبدالحميد، نموذجين لبرجي إيفل والقاهرة، داخل إحدى القاعات الموجودة على طريق شبين الكوم قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك لإقامة حفلات الزفاف فضلا عن تصوير العرسان بتكلفته 800 جنيه للسيشن، وكذلك تصوير الشباب والفتيات كصور تذكارية، ما جعله مقصدا مميزا خلال احتفالات أبناء المنوفية بعيد الأضحى المبارك.

تصميم برج ايفل والقاهرة

وقال «عبدالحميد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فكرة تصميم برج إيفل جاءته عندما كان يفكر في جذب الناس إلى قاعته، ويبلغ طول النموذج 15 مترا تقريبا ومصنوع من الخشب ومدعم بالحديد، وموجود منذ سنة، مشيرا أنه أعطى التصميم إلى أحد النجارين لكي يقوم بإخراجه بهذا الشكل.

وتابع أن برج القاهرة قام بتصميمه أيضا منذ 3 أشهر عندما رأى أن هناك تفاعل كبير على برج إيفل، ويبلغ طوله 18 مترا تقريبا ومصنع من الخشب والحديد أيضا، مؤكدا أن برج القاهرة من معالم مصر الحضارية وكان حريص على تجهيز نموذج مصغر له لتجميل المكان به.

تصوير حفلات الزفاف أمام نموذجي «القاهرة وإيفل»

وأكمل محمود قائلا إن برج إيفل والقاهرة يعتبران هما السبب الأكبر في جذب العرائس لعمل السيشن تصوير بجانبهما، حيث يصل عدد الوافدين إلى هذا المكان 30 عريسا وعروس في بعض الأيام وذلك نظرا لبراعة ومظهر البرجان وخصوصا في الليل بسبب الإضاءة.

وتابع أنه يطمح في تجهيز أبراج أخري تاريخية ومعالم مميزه لتكون مقصدا لأبناء محافظة المنوفية داخل قاعته، مشيرا إلى هناك إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتصميم هذه الأبراج ووضعها في المكان للتصوير فيه.