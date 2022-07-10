«جامعي المنوفية» يستقبل 1477 حالة على مدار يومي الوقفة وأول العيد

أكد الدكتور أحمد سعيد منصور، مدير مستشفى الطوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية، أن عدد الحالات المرضية التي استقبلها المستشفى على مدار يومي وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، بلغ 1477 حالة، منهم 598 مريضاً يوم الجمعة، و779 حالة يوم السبت، حيث تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع الحالات، حتى تماثلها للشفاء، مشيراً إلى أنه تم إجراء 217 عملية جراحية طارئة خلال نفس الفترة.

رئيس جامعة المنوفية يوجه الشكر للأطقم الطبية

وتقدم كل من الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالشكر والتقدير للعاملين في مستشفيات جامعة المنوفية، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء المقيمين وهيئة التمريض والصيادلة وأعضاء الجهاز الإداري وأفراد الأمن والخدمات المعاونة، على جهودهم في استقبال حالات الطوارئ، على مدار يومي الوقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

استمرار خدمات الرعاية لـ141 مريضاً بالعناية

كما أشار مدير مستشفى الطوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية إلى استمرار تقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية في أقسام العناية المركزة، التي لا يتوقف العمل بها على مدار الساعة، لعدد 141 مريضاً، كما تقوم مستشفيات جامعة المنوفية بعملها اليومي المعتاد في حضانات الأطفال، بواقع 22 حضانة، والعنايات المركزة للأطفال، وتشمل 16 سريراً بالمستشفيات الجامعية ومستشفي منشأة سلطان الجامعي، بالإضافة إلى استمرار تقديم جلسات الغسيل الكلوي للكبار والأطفال.