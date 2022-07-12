الذهب يستقر فوق أدنى مستوى خلال 9 أشهر

استقر الذهب يوم الثلاثاء مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأوقية (الأونصة) مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق لـ12 يوليو الحالي بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر عند 1722.36 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

أوقية الذهب ترتفع إلى 1733 دولار في العقود الأجلة

وأضافت وكالة «رويترز» أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب صعدت بمقدار 0.1% إلى 1733.60 دولار للأوقية تزامناً مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

وأشارت «رويترز» أنَّ الدولار الأمريكي قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة عملات رئيسية يوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

الدولار الأمريكي يقترب من التعادل مع اليورو

تزامناً مع استقرار أسعار الذهب أشارت قناة «سي أن بي سي عربية» صباح اليوم إلى الدولار الأمريكي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى نقطة التعادل مع العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، إذ بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0014 دولار في أدنى انخفاض للعملة الأوروبية منذ عام 18 عامًا.

انخفاض الفضة إلى 18.95 دولار للأوقية صباح اليوم

وتابعت «رويترز» بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 %إلى 18.95 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 2% إلى 852.07 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5% إلى 2130.02 دولار للأوقية.