العثور على جثة الطفل الغارق في بحر شبين الكوم بالمنوفية

تمكن الإنقاذ النهري في مديرية أمن المنوفية، قبل قليل، من انتشال جثمان الطفل «محمود.ش»، الذي غرق مساء أمس في النهر أسفل كوبري مبارك في مدينة شبين الكوم، وجرى البحث عن الجثة وتم العثور عليها في نهاية الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العثور على الجثة في اليوم الثاني من البحث

كان فريق من غواصين الإنقاذ النهري بدأوا بالأمس البحث عن جثة طفل غرق في بحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء الاستحمام، وجرى البحث عنه بالأمس ولم يتم العصور عليه، وبدأ رجال الإنقاذ النهري البحث لليوم الثاني عن جثة الطفل منذ صباح اليوم، وعثروا علي جثة الطفل.

وتجمع العشرات على جانبي بحر شبين الكوم في محافظة المنوفية، لمتابعة أعمال البحث عن جثة الطفل الغارق، وسط انهيار أسرته وحزنها الشديد، وتم تداول خبر وفاة الطفل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمد برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إخطار أمني

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بغرق طفل في بكر شبين بالقرب من كوبري مبارك، وتم الدفع بفرق الغواصين، وتم العثور على جثة الطفل، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.