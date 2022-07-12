اليورو يواصل هبوطة مقتربا من مستوى الدولار الأمريكي.. ما الأسباب؟

يتداول اليورو بالقرب من مستويات تجعله يتساوى مع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار أزمة إمدادات الطاقة في منطقة اليورو والمخاوف الاقتصادية التي أدت إلى خفض العملة الموحدة «اليورو».

اليورو يتراجع 0.35%

وتراجع اليورو بنسبة 0.35٪ إلى مستوى 1.0005 دولار في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

قوة الدولار الأمريكي

وقال محللين في بنك باركليز، إنَّ الدولار الأمريكي سوف يظل أقوى العملات والأكثر طلبًا، حتى يتم التقلقل من حجم مخاطر التضخم والحفاظ على أمن الطاقة في منطقة اليورو، بحسب «CNBC».

مخاوف حدوث ركود اقتصادي

وتزايدت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الأسابيع الأخيرة بسبب تزايد حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، وتهدد روسيا بمزيد من خفض تدفقات الغاز إلى ألمانيا والقارة.

اليورو أمام العملات الأخرى

وتراجع اليورو بنسبة 0.46٪ أمام الين الياباني إلى مستوى 137.3، فيما صعد بنحو 0.19% أمام الجنيه الاسترليني عند مستوى 0.8458، واستقر أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9852 فرنك، بحسب «بلومبرج».

سياسة البنك المركزي الأوروبي

وأدت احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة حالة الشك حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيكون قادرًا على تشديد السياسة النقدية بقوة كافية لكبح جماح التضخم المرتفع دون تعميق الآلام الاقتصادية.

التضخم في منطقة اليورو

وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسي بلغ 8.6% في يونيو الماضي، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى التلميح برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا في اجتماع السياسة النقدية المقبل.

كان اليورو قد هبط إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عام 2002، بسبب الارتفاعات الأخيرة في أسعار الغاز في أوروبا، بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشان حدوث ركود في منطقة اليورو.