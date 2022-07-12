ضبط 10 مخابز تنتج «خبز ناقص» وتحرير 21 محضرا في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين حملات على المخابز البلدية خلال إجازة عيد الأضحى بمركز إيتاى البارود.

ضبط 10 مخابز

أسفرت الحملات عن ضبط 10 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

وجرى تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية وخاصةً خلال عيد الأضحى المبارك على المخابز والمجازر والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.

وفي السياق ذاته شنت الرقابية مديرية التموين بالبحيرة بقيادة المهندس مجدي الخضر، وإشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية اليوم حملات رقابية مكثفة لضبط حركة توريد الاقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر بمركز شبراخيت طبقا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 30 محضر جنح بإجمالي 127 طن قمح لبعض المزارعين الذين لم يقوموا بالتوريد وأيضاً الذين قاموا بتوريد كميات أقل من الكمية المقدرة لهم، وجرى التنبيه على باقي المزارعين بسرعة التوريد حيث بدء اعتبارا من اليوم استئناف توريد القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة وسط إجراءات مشددة لتوريد الأقماح طبقا للقانون.