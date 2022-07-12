رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 10 مخابز تنتج «خبز ناقص» وتحرير 21 محضرا في البحيرة

كتب:

إحسان شعبان
01:54 م | الثلاثاء 12 يوليو 2022
الحملة

الحملة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة  مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين حملات على المخابز البلدية خلال إجازة عيد الأضحى بمركز إيتاى البارود. 

ضبط 10 مخابز 

 أسفرت الحملات عن ضبط 10 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

وجرى تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية وخاصةً خلال عيد الأضحى المبارك على المخابز والمجازر والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين. 

وفي السياق ذاته شنت  الرقابية  مديرية التموين بالبحيرة بقيادة المهندس مجدي الخضر، وإشراف  مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية اليوم  حملات رقابية مكثفة لضبط حركة توريد الاقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر بمركز شبراخيت طبقا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة. 

وأسفرت الحملات عن تحرير 30 محضر جنح بإجمالي 127 طن قمح لبعض المزارعين الذين لم يقوموا بالتوريد وأيضاً الذين قاموا بتوريد كميات أقل من الكمية المقدرة لهم، وجرى التنبيه على باقي المزارعين بسرعة التوريد حيث بدء اعتبارا من اليوم استئناف توريد القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة وسط إجراءات مشددة لتوريد الأقماح طبقا للقانون.

 

اقرأ المزيد:

شن حملات تموينية مكثفة على المنافذ والمخابز بداية من غد

ضبط 1498 قضية تموينية والتحفظ على 5 أطنان أقماح محلية في حملات موسعة

ضبط 1524 قضية تموينية وتنفيذ 44 ألف حكم قضائي متنوع في حملات أمنية

ضبط 1523 قضية تموينية متنوعة في حملات موسعة بالمحافظات

حملات تموينية وغرف عمليات.. أبرز استعدادات الشرقية لعيد الأضحى

ضبط 1503 قضايا تموينية بإجمالي مضبوطات 30 طناً في حملات أمنية موسعة

حملات تموينية مكثفة بالمحافظات للتصدي للغش التجاري بنقص الأوزان
بقلم إحسان شعبان