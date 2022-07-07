ضبط 1498 قضية تموينية والتحفظ على 5 أطنان أقماح محلية في حملات موسعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1498 قضية تموينية متنوعة، بينها قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت 7٫500 طن جبن، و410 قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 8٫550 طن دقيق أبيض وسكر حر ومسلى ولحوم، فضلا عن ضبط 628 قضية في مجال مخالفات المخابز، و30 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

ضبط 27 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

وضبطت الحملات صاحب مخبز بلدي بمحافظة شمال سيناء لتصرفه في 27٫400 طن دقيق بلدي مدعم، ببيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباحًا غير مشروعة مستوليًا على الدعم المقرر، و15٫650 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها في مخزن استلام وتوزيع الأسمدة الزراعية بإحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة الفيوم، و2 طن أسماك مجمدة، معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وتحفظت الحملات على 1٫9 طن لحوم مجمدة دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، و5٫600 طن دقيق أبيض، دون مستندات وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، و4 أطنان ملح طعام بدون مستندات داخل محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة قنا، فضلا عن ضبط 45 طن أسمدة زراعية دون مستندات بمحل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة البحيرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي عن ضبط 74 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 59045 عبوة سجائر مهربة مختلفة الأنواع.

التحفظ على 5,950 طن أقماح محلية

وفى إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت 5,950 طن أقماح محلية، كما تم ضبط 26 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ 51,935 طن أقماح محلية.