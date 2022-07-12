تحرير 152 محضرا خلال حملات تفتيشية مكبرة لـ«تموين المنوفية» (صور)

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار الأجهزة التنفيذية في شن حملاتها التفتيشية والرقابية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق، فضلاً عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

حملات لضبط الأسواق

أفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأنه تم اليوم الثلاثاء شن حملات تموينية للمرور على المحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 152 محضر تمويني، تنوع ما بين 84 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و68 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأكد الجمال في بيان صحفي اليوم، على استمرار تواصل شن الحملات الرقابية المفاجئة بصفة دورية لتطهير المحلات والأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، فضلاً عن تلقي الشكاوي والبلاغات من خلال غرف العمليات بالمديرية والإدارات التابعة والتعامل الفوري معها.

وتواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وبالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى في تكثيف حملاتها المكبرة لفرض سيادة القانون حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.