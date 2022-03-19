«مشمش» أشهر قط في سوق السمك بالغردقة.. يطبق التعليمات ولا يأكل دون استئذان

يتمتع «القط مشمش» بشهرة كبيرة في سوق حلقة السمك بمدينة الغردقة، حيث يعرفه جميع التجار والبائعين لا سيما أنه يتواجد هناك منذ 5 سنوات، تعلم خلالها العديد من الأمور المدهشة مثل الاستئذان قبل تناول الطعام إلى جانب حفظ قوانين السوق وكيفية التعامل مع من حوله.

«مشمش» يتناول أجود أنواع السمك ويعد الشبار الوجبة المفضلة له ومن أبرز مميزات هذا القط أنه يستمع إلى الكلام جيدًا ويفهمه كما أنه يطبق التعليمات التي تلقى عليه بحذافيرها، الأمر الذي جعل كاميرا «الوطن» تذهب إلى سوق حلقة السمك للتعرف على المزيد بشأنه.

القط مشمش «متربي على الغالي»

يقول صالح أبو السعيد أحد بائعي السمك بحلقة الغردقة، إن القط مشمش ليس عاديًا فهو صديق للبائعين ولا يمد يده على سمكة دون استئذان واصفًا إياه بأنه «متربي على الغالي».

وأكد أبو السعيد في تصريحات لـ«الوطن» أن القط مشمش متعلق بالمكان الذي يتواجد به منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه عندما يرى قططًا غريبة تحاول التعدي على أي طاولة أسماك، يقوم بمواجهتها وطردها على الفور.

أشهر قط في الغردقة

ويضيف قاسم، أحد أشهر بائعي السمك في سوق الغردقة، أن «القط مشمش» يعيش منذ 5 سنوات في حلقة السمك وكل البائعين يعرفونه عن ظهر قلب، حتى الزبائن المترددين على السوق يسألون عنه ويلتقطون الصور التذكارية معه، بالإضافة إلى السائحين المقيمين في الغردقة وكذلك الأجانب الذين يأتون إلى المدينة خلال جولات سياحية.

وقال وائل جمال الدين، أحد أقدم بائعي السمك هناك، إن حلقة الغردقة تقع في منطقة «السقالة» وهي من أقدم الأسواق في البحر الأحمر، تقع على شاطئ البحر مباشرة ويتردد عليها جميع سكان الغردقة والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات وذلك خلال رحلة اليوم الواحد التي تنظمها الشركات السياحية.