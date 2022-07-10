ارتفاع معدلات السياحة الإسبانية إلى الأقصر خلال أغسطس.. 6 رحلات أسبوعيا

تبدأ الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الصعيد لاسيما الأقصر وأسوان، في الارتفاع بداية من شهر أغسطس المقبل.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن إسبانيا ستبدأ من أول الشهر المقبل في زيادة رحلاتها إلى الأقصر، من 3 إلى 6 رحلات في الأسبوع خلال أغسطس، مشيرا إلى أن فرنسا أيضًا سترفع عدد رحلاتها إلى الأقصر خلال الشهر المقبل من رحلة إلى 3 في الأسبوع.

اليابان تبدأ تسيير رحلات للأقصر

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركات السياحة اليابانية ستبدأ في تسيير رحلات للأقصر وأسوان بداية من الشهر المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تبدأ خلال الموسم الشتوي المقبل وبالتحديد خلال شهر أكتوبر 2022، لافتا إلى أن قيام شركة الخطوط الجوية القطرية بتسيير 3 رحلات جوية أسبوعية إلى الأقصر، كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت اليابانيين لتعديل مواعيد بداية رحلاتهم إلى مصر.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن أمريكا سترفع هي الأخرى عدد رحلاتها الوافدة إلى الأقصر بداية من الشهر الأخير، لافتا إلى أن فصل الصيف الجاري يعتبر أعلى موسم صيفي من حيث أعداد السياح الوافدين لزيارة المدن السياحية الأثرية والثقافية مثل الأقصر وأسوان منذ جائحة كورونا، التي ضربت العالم أواخر عام 2019، وأثرت بالسلب على حركة السياحة البينية بين الدول آنذاك.

ارتفاع عدد السياحة الوافدة خلال الشتاء

وأوضح أن الموسم الشتوي المقبل سيشهد أيضا زيادة في أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان، لاسيما خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022 وشهر يناير من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الأقصر وأسوان بدأتا في استعادة معدلات الحركة السياحية التي كانت تأتيها خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا.