إقبال غير مسبوق على «سينما الشعب» بقصر ثقافة أسيوط في ثالث أيام العيد

شهدت سينما قصر ثقافة أسيوط، إقبالا غير مسبوق لجماهير المحافظة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لمشاهدة فيلم كيرة والجن في حفل منتصف الليل.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لمشروع سينما الشعب، ضمن فعاليات الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وتحت إشراف الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة العامة للثقافة السينمائية من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي فرع ثقافة أسيوط.

فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن، إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، إنتاج تامر مرسي، بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأمينة خليل، وأسماء أبو اليزيد.

الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر، وهي ثورة 1919، إذ يتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

سينما الشعب مشروع وزيرة الثقافة

يشار إلى أن سينما الشعب مشروع أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لنشر ثقافة السينما في الأجيال القادمة، ويجري تنفيذه في 14 موقعا تابعا الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات، ويعرض المشروع حاليا ثلاثة أفلام هي «كيرة والجن، وعمهم، وبحبك».

ويقدم سينما الشعب أحدث الأفلام متزامنا مع عرضها تجاريا وبسعر تذكرة مخفض لا يزيد على 40 جنيها، وتحظى محافظة أسيوط بوجود موقعين ضمن المشروع؛ هما قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر، وقصر ثقافة أسيوط، في إطار تحقيق مبدأ العدالة الثقافية.