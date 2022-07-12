«الزراعة»: غرف عمليات بالمحافظات لمتابعة التعديات خلال إجازة العيد  

قال المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية ووزير الزراعة، من خلال سرعة التصدي لكل أنواع التعدي على الرقعة الزراعية في فترة الأعياد والعطلات، مشيرا إلى التنبيه على كل المحافظات بتشكيل غرف عمليات على مستوى المديريات والإدارة المركزية لحماية الأراضي.

مرور ميداني لمتابعة حالات التعدي

وأوضح «عامر» في مداخلة هاتفية لقناة «النيل»، أنه تم توجيه كل المديريات على مستوى الجمهورية بالمرور الميداني لمتابعة كل حالات التعدي على أرض الواقع، لافتا إلى المرور على محافظات المنوفية والدقهلية والقليوبية لمتابعة مشكلات التعديات، وكذلك متابعة غرفة العمليات الموجودة هناك، والعمل على استرداد المساحات المتعدى عليها حتى تعاد للرقعة الزراعية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الأمن الغذائي المصري.

حملات مكبرة لرصد التعدي على الأراضي الزراعية

وشنت أجهزة محافظة الشرقية حملات مكبرة لرصد مخالفات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذلك البناء دون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن بتفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن المحافظة لرصد أي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص مستغلين إجازة عيد الأضحى المبارك وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.