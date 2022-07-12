الانتهاء من ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي في 35 قرية بالشرقية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، اليوم أخر أيام التشريق الانتهاء من ذبح 3 أضحية محلية داخل مجزر أولاد صقر المعتمد من وزارة الزراعة وبإشراف الطب البيطري، حيث تم توزيع اللحوم في عدد 35 قرية ضمن القرى الأولى بالرعاية وذلك بالتعاون مع مكتب الأورمان بالشرقية.

توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، في بيان صحفي، اليوم، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم ب 35 قرية وهى قرى أبوياسين واولاد موسي والطوبجي وكفر الأعصر والحصوه مركز أبوكبير، وقرى القطاوية ونزلة العزازى والصوة مركز ابوحماد، وقرى الخيس والاشراف والبيوم مركز الزقازيق، و جهينة القبلية مركز فاقوس، وقرى ابوعمران وعزبة التل وشنيط الحرابوه وكفر السويركي ومنشاة يوسف مركز كفر صقر.

اختيار رؤوس الماشية بعناية شديدة

كما شمل التوزيع قري الناصرية مركز صان الحجر، والربعماية مركز منشاة أبوعمر، وقرى منشاة بشاره وشهداء بحر البقر مركز الحسينية، وقرى أبومتنا والمجفف وكفرالباشا مركز ديرب نجم، والحبش مركز الإبراهمية، ومفارق أبونصار مركز القرين، وقريتي الشبراوين وعزبة نظرى مركز ههيا، وقريتي بني حسن وعزبة حبشي مركز أولاد صقر، وشبرا النخلة وأبوشرف مركز بلبيس، وبندف مركز منيا القمح، وطواحين اكراش مركز الابراهيمية، وأبوشرابية مركز مشتول السوق.

وفي إطار متصل أفاد مدير عام جمعية الأورمان، اللواء ممدوح شعبان، أن لحوم الأضاحي البلدية التي تم توزيعها في محافظة الشرقية تم اختيار رؤوس الماشية التي تم ذبحها بعناية شديدة وبما وافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق للجمعية مع المحافظة، حيث تقوم بتذليل كافة العقبات مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.