أحمد الحلواني يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن.. صور

احتفل الفنان أحمد الحلواني مساء اليوم، بحفل زفاف ابنته بأحد الفنادق بمنطقة المريوطية في الهرم، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن.

حفل زفاف ابنة أحمد الحلواني

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل زفاف ابنة أحمد الحلواني؛ منهم: هند عاكف، أشرف زكي، عصام شعبان عبد الرحيم، طاهر أبو ليلة، حسن عبد المجيد، عزوز عادل، حسن عبد الفتاح، وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال أحمد الحلواني

يذكر أن آخر أعمال أحمد الحلواني مشاركته في مسلسل ضل راجل الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، وشارك في بطولته كل من: ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نيرمين الفقي محمد علي رزق، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.