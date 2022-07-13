مادلين طبر: مصر احتضنتي وأكرمتني في آخر 20 سنة من حياتي

قالت الفنانة مادلين طبر، إن أقيم تكريم لها جاء من مهرجان «الزمن الجميل»، والذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور نجوم الوطن العربي، وعلى رأسهم من مصر الفنان هاني شاكر والفنانة فادية عبد الغني وصفية العمري، «أنا مكنتش عارفة إني هتكرم، ومحضرتش كلمة، ودي كانت أزمة بالنسبة لي، وأول ما طلعت على الميكروفون غمضت عيني وقولت اتكرم في مهرجان الزمن الجميل، هو أنا كبرت».

طبر: مصر أكرمتني في آخر 20 عاما من حياتي

وأضافت «طبر»، خلال استضافتها ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها ومع تكريمها ذلك رأت أمام عينيها شريط ذكرياتها، وتذكرت فيه آخر 20 عاما قضتهم في مصر، «افتكرت قد إيه مصر أكرمتني الـ20 سنة الأخيرة من حياتي».

طبر: إهدائي الجائزة للرئيس السيسي كان موقفا مؤثرا

واستطردت: «مقدرتش أفصل كلمتي خلال الاحتفالية بالأحداث التي شهدها العالم العربي في 2011، وضربت مثل بما حدث وما باتت عليه مصر الآن مقارنة بلبنان، وتمنيت بقلب مخلص يقدر يخلص لبنان زي مصر، وساعتها قولت في التكريم أهدي الجائزة ومشوار عمري للرئيس عبد الفتاح السيسي من كل قلبي، موقف مؤثر وشعر الناس وقف.. مش مصدقين».

وأوضحت أنها قد شاركت من قبل مع عدد من الفنانين للتظاهر مطالبين المشير عبد الفتاح السيسي - وقتها - بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، «خدنا صورة عبد الفتاح السيسي في قلبنا، وعملنا مظاهرة تأييد وحب في شرم الشيخ بعد ما حدث قصف فيها وشهدت عمليات قصف وإرهاب وتوقفت عنها السياحة».

وتابعت: «مواقفي المصرية كتيرة، وأنا مش مطبلاتية، لا كنت ولا هبقي، ولكن الحق يقال، واللي بيديكي لازم تقوليله شكرا».