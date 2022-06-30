بعد حادث المصريين في الكويت.. صحيفة: 26 حالة وفاة شهرية بسبب المرور

أسفر حادث المصريين في الكويت عن مقتل 5 وإصابة 4 آخرين، جراء واقعة مرورية مروعة، إثر تصادم سيارتان على طريق جاسم الخرافي، كما أصيب أيضا مواطن كويتي في نفس الحادث، إذ تم نقلهم إلى فرق الطوارئ الطبية والتي تحركت على الفور بمجرد الإبلاغ عن الحادث، بحسب ما نقلته عدد من وسائل الإعلام الكويتية.

وعقب الحادث ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية، نقلا عن مصادر أمنية، أن حوادث الطرق في الكويت تتسبب في مقتل 26 فردا تقريبا كل شهر بالكويت، إذ قتل 832 مقيما ومواطنا خلال آخر 30 شهر.

تفاصيل حادث المصريين في الكويت

وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، تفاصيل حادث المصريين في الكويت، إذ ذكرت أن الحادث المروي تسبب في وفاة 5 وافدين يحملون إحدى الجنسيات العربية، وإصابة 4 آخرين تبين لاحقا أنهم مصريين، كما أصيب مواطن كويتي بالحادث الذي وقع فجر أمس.

ووفق نفس البيان، قالت قوة الإطفاء العام إن إدارة العمليات المركزية قررت على الفور توجيه فرقة إطفاء من مركز الاستقلال إثر الحادث، ومع وصولها إلى موقع الحادث وجدت 4 فيات و4 إصابات حالتهم حرجة، كما توفي الخامس لاحقا إلى جانب إصابة المواطن الكويتي.

آخر ضحايا حادث المصريين في الكويت لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى

وذكرت قوة الإطفاء العام في الكويت، ببيانها، أن فرقة الطوارئ الطبية تولت عملية إخراج المحشورين والتي تسلمتهم، لافتة إلى أن المتوفى الخامس لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى ما رفع الحصيلة إلى 5 وفيات.

وبحسب إحصاءات ذكرتها صحيفة «القبس» الكويتية، فإن نحو 352 شخصا قتلوا خلال عام 2021 بحوادث طرق، أما العام الجاري فشهد 157 وفاة حتى شهر يونيو فقط، ما يعني تقريبا 26 وفاة كل شهر جراء هذه الحوداث المؤلمة.