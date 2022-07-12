ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 561.7 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، منذ ظهور الفيروس في أواخر عام 2019، 561 مليونًا و785 ألفًا و961 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و374 ألفًا و763 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 534 ملايين و667 ألفا و96 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بـ كوريا الجنوبية إلى 18561861 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 37360 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 260 وافدة من الخارج، و 7 حالات وفاة، ليصل مجموع الإصابات إلى 18561861 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24668 حالة وفاة.

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات، أكثر من 900 إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليه «بيونج يانج»، اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الحالات إلى أكثر من 4.76 مليون.

كوريا الشمالية: تعاف 99.96% من إصابات «كورونا»

وأشارت السلطات الصحية الكورية الشمالية، إلى تعافي 99.96% من الإصابات فيما يخضع ما لا يقل عن 1850 آخرين للعلاج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 69 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيس للبلاد، بينها 22 حالة في قوانجدونج و9 في كل من خنان وهاينان، فيما سجلت السلطات، «صفر وفيات» بالفيروس، ليظل إجمالي الوفيات عند 5226 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة» الوطنية، في تقرير يومي، إلى خروج 94 حالة من المستشفيات بعد شفائها، ليصل الإجمالي إلى 220525 حالة.

إصابة 2.7 مليون شخص بـ«كورونا» خلال الأسبوع الماضي

وفي بريطانيا، أشارت البيانات الرسمية، إلى أن 2.7 مليون شخص أصيبوا بـ الفيروس، خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 18%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بريطانيا، حذر وزير الصحة، سيد كمال، من إمكانية إعادة فرض قواعد الحد من انتشار «كورونا» إذا كان لحالات الإصابة المتزايدة تأثير على النظام الصحي في البلاد.