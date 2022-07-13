تعيين 253 شابا واستخراج 385 شهادة مهارة ومزاولة حرفة ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العامل تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد 253 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 5 «قادرون باختلاف»، وتمّ إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 949 شاباً منهم 21 «قادرون باختلاف»، فضلاً عن استخراج 385 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

تعيين 5 أفراد بـ«قادرون باختلاف»

وأضاف وزير القوى العاملة أنَّ المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 125 شكوى، تمّ تسوية 4 شكوى، وحفظ 9 منها، وإحالة 7 شكاوى للمحكمة العمالية، وما زالت 105 شكاوى تحت البحث والدراسة، كما صرفت المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية 3 منح مولود جديد بإجمالي 6 آلاف جنيه، ومنحتي زواج بـ6 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه.

إحالة 7 شكاوى للمحكمة العمالية

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية -في تقريره لوزير القوى العاملة عن إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضي - إلى أنَّ المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 528 منشأة، دوري نهاري وحملات يعمل بها 2198 عاملا، أسفر عن تحرير 70 محضرا عمالياً، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 126 عاملا، وبحث 12 شكوى، فضلاً عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 11 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 9 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 100 عامل.

أما في مجال التدريب المهني، استكملت المديرية دورتين تدريبيتين صباحية ومسائية على مهنة التفصيل والحياكة لـ26 متدربة، ومتابعة دورة تدريبية على مهنة كهرباء التوصيلات لـ9 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».