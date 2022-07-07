امتحان الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2022.. سهل وجزئيات للمتميزين

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبتين «علمي وأدبي»، حول مستوى امتحان اللغة الأجنبية الأولي «الإنجليزية»، الذي أداه الطلاب اليوم داخل اللجان الامتحانية، مؤكّدين أنَّ الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولكنه يحتوي على بعض الجزئيات الصعبة.

امتحان الإنجليزي للثانوية العامة.. سهل مع «تركات»

وقال عمرو أحمد الطالب بالصف الثالث الثانوي، إنّ امتحان الإنجليزي في مستوي الطالب المتوسط، والوقت كافي لحل الامتحان، ونتمنى أن تأتي بقية المواد في نفس المستوى.

واتفق معه الطالب حسان حسين، مؤكداً أن الامتحان سهل ولكن به بعض «التركات الصعبة»، والتي تُميز الطالب المتفوق، مشيراً إلى أن كتيب المفاهيم ساعده في حل الامتحان.

امتحان الانجليزي في مستوي الطالب المتوسط

فيما أكد الطالب سعيد محمد، أنّ الامتحان كان في مستوي الطالب فوق المتوسط ووصفه بـ «السهل الممتنع»، لافتاً الامتحان به عدة نقاط صعبة، وأوضح الطالب سامي حسين، أن الامتحان أنه كان سهل ومباشر، ولم يحتوي على أي أجزاء صعبة، والوقت كان كافي لحل جميع أسئلة الامتحان.

عمليات التعليم: امتحانات الثانوية مُؤمنة بالكامل

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغرفة المركزية تواصلت مع جميع مديري المديريات التعليمية بغرف العمليات المحلية على مستوي الجمهورية، للاطمئنان على سير الامتحان.

وقالت الغرفة المركزية بوزارة التعليم، إنّ جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة 2022، مُؤمنه بالكامل بداية من طباعة أسئلة الامتحانات، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان الامتحان، حتى توزيعها على الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن أجواء امتحان اللغة الأجنبية الأولي سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.