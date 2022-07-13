الري: إزالة 60 الف حالة تعدٍ على النيل والمجاري المائية

اتخذت أجهزة وزارة الري، ما يلزم من إجراءات تجاه التعديات على مجرى نهر النيل، في محافظات القاهرة والمنوفية والبحيرة وسوهاج والمنيا، في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لأجهزة وزارة الري، برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى، التي تتزامن مع بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية، ورصد التعديات وإزالتها في مهدها.

وأد التعديات على نهر النيل

ورصدت أجهزة الوزارة، إشغالات دون ترخيص بكازينو بسيالة المنيل بمحافظة القاهرة، وجرى إنذار المخالف، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رصد مخالفة ردم بخور طموه بمحافظة القاهرة، واتخذت الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي بمعرفة المخالف نفسه.

كما جرى رصد حالة تعدٍ ببناء سور مخالف بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وجرى إزالة التعدى بمعرفة المخالف، ورصد مخالفتي ردم بنهر النيل بناحية العوامية بمركز ساقلتة بسوهاج بمساحة 400 متر مربع، وتم على الفور وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ساقلته، إزالة التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورصد تعدٍ عبارة عن حجرة وسور بالطوب والمونة الأسمنتية بمحافظة المنوفية، ومخالفة أخرى مشابهة بمحافظة البحيرة، وجرى على الفور إزالة المخالفتين.

التصدي للتعديات على المجاري المائية

وصرح الدكتور عبدالعاطي، بأنّ أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم للتعديات على المجاري المائية، كما أنّ التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها، رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية أو أملاك الري، مضيفا أنّ إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لحسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين.

حملات إزالات

وتواصل الوزارة تنفيذ حملات الإزالات الموسعة للتعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الري، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، حيث تم حتى تاريخه إزالة نحو 60 ألف حالة تعدٍ على مساحة 8.60 مليون متر مربع بمختلف المحافظات.