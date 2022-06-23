استئناف البحث عن جثمان غريق شاطئ سيدي بشر بالإسكندرية.. «مش لاقيينه من 5 أيام»

يستأنف فرق الإنقاذ النهري برفقة فريق غواصين الخير، عمليات البحث عن رجل خمسيني لقى مصرعه غرقا في شاطئ سيدي بشر بالإسكندرية، وذلك لليوم الخامس، أملا في إيجاده وتسليمه لأسرته التي ما زالت تتواجد على الشاطئ منذ غرقه في حدود الساعة 11 من صباح يوم السبت الماضي.

تفاصيل غرق مصطاف في الإسكندرية

البداية حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق في منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن جثمان الغريق الذي يدعى أشرف صبحي زكي محمود عنبة، 52 سنة، والذي لقي مصرعه غرقا في حدود الساعة 11 من صباح يوم السبت الماضي، في شاطئ سيدي بشر المميز.

البحث عن جثة غريق الإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غطاسين الخير المتطوعين، إنه قد تم إخطارهم بوقوع حادث غرق في سيدي بشر، لافتا إلى أنه تم إبلاغ غواصين الخير في نطاق محافظة الإسكندرية للبحث عنه وانتشال جثته في أسرع وقت ممكن، حيث تم الاتجاه إلى موقع الحادث لبدء عملية البحث وانتشال الجثمان خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يظهر حتى الوقت الراهن.

أسباب تأخر انتشال جثمان غريق الإسكندرية

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أن سبب الغرق هو علو البحر يوم السبت الماضي، مشيرا إلى أن أسباب عدم إيجاده حتى الآن تعود إلى عتمة المياه منذ يوم السبت، حيث كانت المياه «غامقة» لذلك فإن الرؤية ضعيفة.

وأوضح أن عمليات البحث توقفت أمس بسبب ارتفاع الأمواج، إلا أنه من المقرر استئناف البحث اليوم في حال هدوء البحر، وذلك بعدما غطس برفقة 14 غواصا من فريق غواصين الخير المتطوعين، ولم يظهر جثمان الغريق برغم من عملهم أكثر غطسة «فري دايف» بدون أجهزة وأيضا 4 غطسات بالأجهزة ولم يتم العثور عليه، إلا أنهم يقومون باستكمال محاولاتهم لانتشاله.