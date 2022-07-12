رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر للطيران تسير ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن 

كتب:

ايمن حمزة
06:42 م | الثلاثاء 12 يوليو 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

تسير مصرللطيران، اليوم الثلاثاء، 8 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 6 رحلات جوية من جدة، ورحلتين من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالي 1884 من حجاج شركات السياحة، وبعثة وزارتي السياحة والتضامن وقرعة مجلس النواب وتضامن الجيزة وعمل وإقامة.

تسيير 8 رحلات غدا 

كما تسير الشركة الوطنية، غدا الأربعاء، 8 رحلات، بواقع 6 رحلات عودة من جدة، ورحلتين من المدينة المنورة؛ لنقل 1755 حاجا من حجاج شركات السياحة، وبعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وعمل وإقامة.

اقرأ المزيد:

انطلاق أولى رحلات «مصر للطيران» لعودة الحجاج غدا

«مصر للطيران» تجتاز تقييم المخاطر بجميع أنشطة الشركة

مصر للطيران تستعرض جهودها عن التنمية المستدامة في منتدى عالمي

«مصر للطيران» تسير 251 رحلة داخلية للمطارات السياحية خلال عيد الأضحى

مصر للطيران تُنهي استعداداتها لرحلات عودة حجاج بيت الله الحرام

مصر للطيران تطلق خدمات جديدة للإنترنت على متن طائراتها

مصر للطيران تناشد المسافرين بالتواجد قبل مواعيد إقلاع الرحلات بوقت كاف
بقلم ايمن حمزة