مصر للطيران تسير ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن 

تسير مصرللطيران، اليوم الثلاثاء، 8 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 6 رحلات جوية من جدة، ورحلتين من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالي 1884 من حجاج شركات السياحة، وبعثة وزارتي السياحة والتضامن وقرعة مجلس النواب وتضامن الجيزة وعمل وإقامة.

تسيير 8 رحلات غدا

كما تسير الشركة الوطنية، غدا الأربعاء، 8 رحلات، بواقع 6 رحلات عودة من جدة، ورحلتين من المدينة المنورة؛ لنقل 1755 حاجا من حجاج شركات السياحة، وبعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وعمل وإقامة.