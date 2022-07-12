مصر للطيران تسير ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن
كتب:
ايمن حمزة
06:42 م | الثلاثاء 12 يوليو 2022
مصر للطيران
تسير مصرللطيران، اليوم الثلاثاء، 8 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 6 رحلات جوية من جدة، ورحلتين من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالي 1884 من حجاج شركات السياحة، وبعثة وزارتي السياحة والتضامن وقرعة مجلس النواب وتضامن الجيزة وعمل وإقامة.
تسيير 8 رحلات غدا
كما تسير الشركة الوطنية، غدا الأربعاء، 8 رحلات، بواقع 6 رحلات عودة من جدة، ورحلتين من المدينة المنورة؛ لنقل 1755 حاجا من حجاج شركات السياحة، وبعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وعمل وإقامة.