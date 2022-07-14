حظك اليوم برج الثور الخميس 14-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بخصوص توقعات الأبراج الفلكية عن مواليد برج الثور اليوم الخميس، عن الصعيدين المهني والاجتماعي، أنه يجب على مولود الثور التحلي بالصبر وعدم التسرع والهدوء والحكمة فى تحليل أي قرار قبل إعلانه، نظرا لأن القمر في وضع معاكس، لهذا يجب عليه أن يرتب أولوياته المهنية والاجتماعية أولا.

كما نصحت «فؤاد»، مولود برج الثور بأن يحاول ألا يفقد تركيزه اليوم في أثناء أي مناقشة كي لا تقع في أخطاء، أما فيما يتعلق بتوقعات الأفلاك اليوم على الصعيد العاطفي والعائلي، فإنه قد يعاني من بعض الضغوط العابرة التى تؤثر عليه وعلى قرارته بعض الشئ، لهذا عليه أن يكون مستعدًا للتعاطي بمرونة مع المستجدات التي قد توجهه اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، اليوم الخميس، القمر في وضع معاكس بمحور برجك، لهذا عليك التركيز الشديد والتاني فى قرارتك، وعليك أن تعمل على ترتيب أولوياتك حسب أهميتها وضروريتها، واحرص على ألا تفقد تركيزك كي لا تقع في أخطاء، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

كشفت فؤاد، لتوقعات حظك اليوم مولود برج الثورعلى الصعيد المهني، أنك قد تعاني أو تتعرض لبعض من الضغوط العابرة داخل محيط العمل، لهذا عليك أن تكون مستعدًا للتعاطي بمرونة مع المستجدات التي قد تصادفها اليوم، ولا تتسرع في اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسته جيدا.