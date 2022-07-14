ابنة رجاء الجداوي: «ماما كانت شاطرة في المطبخ.. وبتعمل رز بالجمبري مالوش حل»

تحدثت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن علاقة والدتها بمنزلها في بيت فايد وحبها الشديد له، قائلة: «مامي وبابي كانوا بيحبوا بيت فايد جدا لأن هي مولودة في الإسماعيلية وبابا كان بيلعب في النادي الإسماعيلي ففضل المكان له ذكريات كتيرة معاهم».

أميرة مختار تتحدث عن حب والدتها لبيت فايد

وأضافت أميرة مختار خلال حوارها لـ «الوطن»: «أول ما يبقى عندها وقت فاضي أعرف أن هي وبابي في العربية متحركين على بيت فايد لأنها كنت بتحس فيه براحتها وخصوصيتها فيه خصوصا إنها في أي مكان تاني كانت بتعتبر الجمهور جزء».

وتابعت: «يعني مثلا في أي مكان بنبقي فيه هي بتعتبر الجمهور جزء منها، أي حد في الشارع جزء من حياتها، طول ما إحنا في الشارع تسلم على دا ولو حد عايز يشتكي لها من حاجة لأنها آخر 20 سنة كانت بتعمل برنامج الشكاوى الأسري (اسألوا رجاء)، فالناس لما تشوفها في الشارع تقولها الحمد لله أني شوفتك كأن معاها العصاية السحرية بتسمعهم وكانت دايما بتدي وقتها للجمهور، وطول الوقت عندها قلب للجمهور والناس أوي».

ابنة رجاء الجداوي عن والدتها: كانت بسيطة

وأشارت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي إلى أن والدتها كانت تحب المطبخ وصنع الأكلات المختلفة بنفسها، قائلة: «طقوسها في بيت فايد لما بتيجي كانت بتصحى بدري أوي يعني لا يمكن تلاقيها بعد 9 نايمة، تصحى تاخد مشروب شاي بلبن وتفطر، كانت إنسانة بسيطة جدا، وأحلى رز بالجمبري والزبيب تاكليه من إيد رجاء الجداوي لأنها كانت شاطرة جدا في المطبخ، وكانت مختلفة».