محافظ بورسعيد: أجهزة الدولة تعمل على ضبط تعريفة المواصلات «فيديو»

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة، نسقت صباح اليوم مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية؛ من أجل ضبط آلية تنفيذ زيادة الأسعار الخاصة بالوقود من بنزين وسولار، وتم الاجتماع من أجل مناقشة الزيادة التي جرى طرحها صباح اليوم من قبل الجهات المسؤلة، والتي تتراوح بين 5% و7%، وهي لا تؤثر تمامًا على التعريفة الخاصة بالمواصلات بالمحافظات، حسب قوله.

12 خط للمواصلات بين بورسعيد والمحافظات المجاورة

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن محافظة بورسعيد بها 12 خط للمواصلات بينها وبين المحافظات المجاورة، وجرى التوافق بين الأجهزة التنفيذية والسائقين، وعمل استطلاع رأي للمواطنين، وتبين أن هذه الزيادة لن تؤثر تمامًا على المواطن، موضحا أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نمطت المواقف كلها، ومحافظة بورسعيد لديها الميناء البري الذي يجمع بين المحافظات ويشمل النقل الجماعي السوبر جيت، أو الميكروباصات بين المحافظات.

لا أحد يستطيع التلاعب بسعر التعريفة

وشرح محافظ بورسعيد، أنه يوجد سيطرة تامة على ضبط أسعار التعريفة، وكافة الجهات من المرور والأجهزة الأمنية والمحافظة تعمل على ضبط الأسعار، بالإضافة إلى أن بورسعيد محافظة رقمية تعمل بالكارتة الإلكترونية، ولا يستطيع أحد التلاعب بسعر التعريفة، سواء سائق الميكروباص أو التاكسي أو الأتوبيس، بالإضافة لوجود حوكمة قوية جدًا، وهناك حالة من الهدوء خصوصا أن زيادة الأسعار غير مؤثرة وطفيفة.