حظك اليوم برج السرطان الخميس 14-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يحمل مولود برج السرطان، قلبا طيبا، فهو مقرب من الجميع ويشعر بالسعادة في حياته المهنية والعاطفية إذا كان ضحى بالجميع ويفضل التعامل بإنسانية في كافة جوانب الحياة، كما أنه يمتلك شخصية ذكية للغاية تمكنه من اكتساب ثقة الآخرين بسهولة، حيث أنه يستطيع التصرف في مختلف المواقف التي تواجهه.

مواصفات برج السرطان

يعاني مولود برج السرطان، من الاكتئاب في حالة شعوره بالتقصير تجاه أحبائه، كما يتسم بسرعة البديهة والخيال الواسع في حياته مما يجعله يفكر دائما خارج الصندوق ويبتكر أفكار كثيرة في عمله وحياته المهنية.

وتستعرض «الوطن» توقعات برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس يطالبك أن تعمل بدقة، لذا عليك أن تراجع موقفك تجاه الآخرين حتى تصل للسعادة في حياتك وتشعر بالحب من زملائك في العمل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

ووفق توقعات حظك اليوم برج السرطان الخميس، فأن الشمس وعطارد في مربع برجك وعليك أن تتحكم في تعاملك مع الآخرين جتى تحافظ على علاقتك بأحبائك حيث أن التمرد و التعامل بشكل جاف يجعلك تشعر بالحزن لأنك قد تخسر علاقتك مع شركاء الحياة.