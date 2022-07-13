البحيرة تخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين حول تسعيرة الأجرة الجديدة

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الداخلي بدمنهور في مستهل جولة لمتابعة عدد من مواقف المحافظة وإلالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة

وأكد محافظ البحيرة علي عدم إستغلال السائقين لإجراءات زيادة أسعار الوقود والمغالاة فى الأجرة بأعلى من التعريفة المحددة وكذا الإلتزام بخطوط السير وعدم تجزئتها .

كما إلتقى المحافظ بعدد من السائقين والركاب واطمئن على عدم وجود أي زيادة في الأسعار المقررة، موجهاً باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين و تكثيف الحملات المرورية لمراقبة إلتزام السائقين

وأهاب المحافظ بالمواطنين فى حالة رصد أي مخالفة بشأن زيادة التعريفة بالإبلاغ عن الخط الساخن 114 ، لسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

رافق اللواء المحافظ أثناء جولته حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة والعميد محمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة لمرور البحيرة ، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور ، اللواء عبد المنعم السبيعي مدير مشروع المواقف وأ عبد الهادي رشوان مدير مشروع النقل الداخلى.

كما شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة علي محطات الوقود للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والإجراءات ومنع احتكار الوقود.

كما شهدت مجمعات المواقف المختلفة حملات مكبرة أيضا لوضع تعريفة الأجرة الجديدة وسط توجهيات للمواطنين بضرورة الابلاغ عن محاولة استغلالهم من قبل السائقين فيما يتعلق بتعريفة الأجرة التي أقرتها الجهات المعنية صباح اليوم