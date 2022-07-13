العثور على جثة عروس داخل غرفة نومها بالأقصر.. «فيها آثار جروح وكدمات»

عثر رجال المباحث بمركز شرطة طيبة بالأقصر، اليوم الأربعاء، على جثمان عروس متوفية في غرفة نومها وبجسدها آثار كدمات وجروح، وعلى الفور تم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لحين فحصها بمعرفة رجال الطب الشرعي، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

متزوجة من يوم واحد

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مباحث طيبة يفيد بالعثور، على جثة «زهراء.ع.ع»، 24 سنة، عروس متزوجة أمس مقيمة بقرية حجازة التابعة لمحافظة قنا، داخل شقة بمدينة طيبة شمال الأقصر، وبها آثار تعدي وكدمات وجروح في جسدها، كما يوجد احمرار حول رقبتها.

تشكيل فريق بحث لمعرفة سبب الوفاة

تم على الفور نقل جثمان الفتاة لمشرحة مستشفى الكرنك الدوليـ، لحين فحصها بمعرفة رجال الطب الشرعي، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلف مدير أمن الأقصر رجال المباحث بتشكيل فريق بحث لمعرفة سبب الوفاة.