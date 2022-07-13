تعريفة المواصلات الجديدة بين قرى ومراكز الجيزة.. اعرف قائمة الأسعار

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار المنتجات، اعتبارا من صباح اليوم.

وقال محافظ الجيزة إن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة لن تتعدى 7% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

تعريفة الركوب على خطوط السير بالجيزة

وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

كما أشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة، وذلك بحضور ممثلي الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة وجهاز السرفيس، وذلك بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وكلف محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مشددا على متابعة المواقف على مدار اليوم والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وضع ملصق بالأسعار على السيارات

كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لقرار لجنة التسعير التلقائي، مع إعلان رقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة، وذلك لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وأشار محافظ الجيزة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة، واستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114، وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453.

قائمة أسعار الركوب بين مدن ومراكز الجيزة