اعرف قيمة تموين السيارة بالبنزين بعد تحريك الأسعار اليوم؟.. تبدأ بـ25 جنيها

تحريك أسعار البنزين اليوم، دفع الكثير من أصحاب السيارات للتساؤل عن قيمة الفرق المقرر دفعه لملء خزان الوقود في سياراتهم، حيث تصل سعة خزان الوقود إلى 45 لترا للسيارة العادية و70 لترا للكبيرة والميكروباص، فضلا عن أنّ معدل احتراق الوقود في كل سيارة يختلف عن الأخرى، نتيجة سعة المحرك وقوته، حيث تمتلك بعض السيارات، قدرات اقتصادية لاستهلاك الوقود، وسيارات أخرى تحرق الوقود بشكل أسرع.

وبعمل الحسابات الخاصة بضرب قيمة الليترات التي سيتم ملء خزان السيارة بها، في السعر المحدد لـ البنزين بأنواعه، سنجد أنّ القيمة مختلفة.

قيمة تموين السيارة ببنزين 80

إذا كنت تموّن السيارة بسعة 50 لترا ببنزين 80 بالسعر القديم 7.50 جنيه، فكانت القيمة 375 جنيها لـ50 لترا، وبعد تحريك السعر أصبح تموين نفس الليترات بـ400 جنيه، بزيادة قدرها 25 جنيها.

قيمة تموين السيارة ببنزين 92

وعند تموين سيارتك بسعة 50 لترا من بنزين 92، فبعد تحريك الأسعار اليوم، ستدفع 462.5 جنيه بدلا من 437.5 جنيه في السابق، أي بزيادة قدرها 25 جنيها.

قيمة تموين السيارة ببنزين 95

وعند استخدامك بنزين 95 والذي ارتفع سعره اليوم جنيه واحد، تكون قيمة تموين سيارتك الـ50 لترا بقيمة 537.5 جنيه بدلا من 487.5 جنيه، أي بفارق يتراوح بين 47 لـ50 لترا.

قيمة تموين السيارة بالسولار

وحال تموين السيارة بالسولارن ستدفع 362.5 جنيه لـ50 لترا، مقابل 337.5 جنيه في السابق، أي بزيادة قدرها 25 جنيها.

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، تحريك أسعار البنزين، حيث تغيرت قائمة الأسعار التي يتم العمل بها في مصر، وتحرك سعر البنزين اليوم بقيمة 50 قرشًا للبنزين 80 و92 والسولار، وتحريكه جنيه واحد لبنزين 95.