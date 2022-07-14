آخر موعد للتحويلات المدرسية 2022 بالقاهرة.. «إلحق قبل ما تفوتك»

أكدت محافظة القاهرة، أن باب التحويلات المدرسية للطلاب 2022-2023، مفتوح حتى 15 يوليو الجاري، وعلى الطلاب سرعة الدخول على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، وتسجيل الطلبات بشكل صحيح قبل انقضاء الموعد المحدد للتحويلات المدرسية أمام الطلاب.

شروط التحويلات المدرسية

وكشفت محافظة القاهرة، عن عدد من الشروط لإجراء التحويلات، وهي:

- التسجيل لعملية التحويل المدرسي يتم بشكل إلكتروني، حيث يتاح التحويل لمراحل رياض الأطفال KG2، التعليم الأساسي، الثانوي العام.

- لا يسمح بأي تحويل ورقي باستثناء التعليم الخاص والفني.

- ولي الأمر مسؤول عن صحة البيانات المسجلة في رغبات التحويلات المدرسية.

- غير مسموح التقدم بطلب التحويل مرتين.

- التوجه للإدارة التعليمية المطلوب التحويل إليها في حالة وجود أي تعديل في الرغبات.

- صورة بطاقة ولي الأمر سارية، واختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته.

- غير مسموح بتعديل رغبات التحويلات المدرسية بعد طباعة الاستمارة.

- على ولي الأمر متابعة نتيجة التحويلات المدرسية سواء بعدم قبول الطلب أو قبوله.

- عند قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب، والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة مع إرفاق قيد المدرسة.

- نتائج التنسيق على مرحلتين؛ الأولى في شهر أغسطس، والثانية بسبتمبر.

- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

تحويلات المراحل الدراسية

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد».

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد - بيان نجاح - شهادة ميلاد أصلية».

- المرحلة الثانوية بالقاهرة يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية».