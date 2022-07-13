ضبط 300 مخالفة إشغالات خلال أيام عيد الأضحى شرق الإسكندرية

أسفرت الحملات الموسعة التي شنتها أجهزة حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، خلال أيام عيد الأضحى، عن ضبط أكثر من 300 حالة إشغال ومخالفة، بالإضافة إلى مصادرة مكبرات صوت، وإزالة عدد كبير من المخالفات الإعلانية، وإيداع المضبوطات بديوان عام المحافظة.

رئيس الحي يوجه إدارة الإشغالات بتكثيف الحملات

وجاء في بيان صدر عن حي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحي وجه إدارة إشغال الطريق بالحي بتكثيف حملات فرض الانضباط في شوارع الحي، خلال أيام العيد، والحد من المخالفات والتعديات في مختلف أنحاء الحي، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وإزالة أسبابها على الفور.

الشوارع التي شملتها حملات حي شرق إسكندرية

استهدفت الحملات التي شنتها أجهزة حي شرق الإسكندرية إزالة الإشغالات على طريق الكورنيش، وطريق محور المحمودية، وشوارع «الفتح، ومصطفى كامل، وباكون، ورنيت، ولوران، وسان ستيفانو، وكليوباترا، وسيدي جابر، والدير، وبوباستس، والدلتا، وعبدالعزيز فهمي، وستانلي، والجلاء، وقبل وبعد المزلقان، والمتلقى، وشارع فهمي ويصا، والسقيفة، وشعراوي، وسرهنك، وابن منقذ، وعبدالجليل سعد، وجميلة بوحريد، والطيارة، ومحمود شكري، والنصر»، إضافة إلى محيط سيدي جابر، والسوق التجاري.

كما تضمنت الحملات إزالة المخالفات الإعلانية من طريق الجيش، وطريق الحرية، وميدان فيكتور عمانويل، وشوارع «فوزي معاذ، واللواء أحمد علي، وبورسعيد، والعافية، وإبراهيم الشريف».

رفع 900 طن قمامة من شوارع شرق إسكندرية يومياً

في سياق آخر، كثفت شركة «نهضة مصر» العمل على رفع تجمعات القمامة بمختلف شوارع حي شرق الإسكندرية، أولاً بأول، تنفيذاً لتعليمات رئيس الحي، محارب هيلع، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ليصل إجمالي ما تم رفعه في اليوم الواحد نحو 900 طن من القمامة يومياً.