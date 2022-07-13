عملات عربية تتصدر قائمة الأقوى في العالم بعد انخفاض اليورو.. تعرف عليها

بعد الانخفاض المثير الذي شهده اليورو مؤخراً، برزت عملات عربية وتصدرت قائمة أقوى العملات في العالم، وذلك من خلال مقارنة قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وفيما يلي رصد لتلك العملات.

الدينار الكويتي

بلغت قيمة الدينار الكويتي 3.29 دولار أمريكي.

الدينار البحريني

بلغت قيمة الدينار البحريني 2.65 دولار أمريكي.

الدينار الأردني

بلغت قيمة الدينار الأردني 1.41 دولار أمريكي.

جنيه جبل طارق

بلغت قيمة جنيه جبل طارق 1.23 دولار أمريكي.

الفرنك السويسري

بلغت قيمة الفرنك السويسري 1.01 دولار أمريكي.

الريال العماني

بلغت قيمة الريال العماني 2.60 دولار أمريكي.

الجنيه الاسترليني

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني 1.26 دولار أمريكي.

دولار جزر الكايمان

بلغت قيمة دولار جزر الكايمان 1.20 دولار أمريكي.

اليورو

بلغت قيمة اليورو 1 دولار أمريكي.

انخفاض اليورو وتكافؤه مع الدولار

وحقق اليورو لفترة وجيزة التكافؤ مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ 20 عامًا يوم أمس الثلاثاء، في خطوة ستزيد من حدة أزمة تكلفة المعيشة في منطقة اليورو.

سابقة منذ 20 عاما

وكانت المرة الأخيرة التي كانت فيها قيمة اليورو أقل من الدولار الأمريكي في عام 2002، عندما كان اليورو في مهده ولم يتقاسمه سوى 12 دولة عضو، وفقدت العملة الموحدة أكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام وسط مخاوف من أن التباطؤ الاقتصادي الحاد في منطقة اليورو سيترك أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي أقل بكثير من معدلات الاحتياطي الفيدرالي.

واستشهدت ورقة من البنك المركزي الأوروبي نُشرت في عام 2020 بنماذج تقدر أن انخفاض قيمة اليورو بنسبة 1 في المائة مقابل سلة من العملات يمكن أن يضيف ما يصل إلى 0.11 نقطة مئوية للتضخم في غضون عام - و 0.25 نقطة مئوية على مدى ثلاث سنوات.