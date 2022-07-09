الداخلية تطارد تجار الكيف في المحافظات وتضبط كميات كبيرة من المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط شخص بحوزته عدد 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام -مبلغ مالي- هاتف محمول، كما تمكنت ضباط مديرية أمن السويس من ضبط شخص -له معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام- عدد من الأقراص المخدرة -مبلغ مالي- هاتف محمول، فيما نجحت مديرية أمن الدقهلية، في القبض على شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش -مبلغ مالي- هاتف محمول.

وفي مديرية أمن الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الآيس «الشابو» -مبلغ مالي- هاتف محمول، وفي مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين -عدد 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالي، هاتفي محمول، ميزان حساس.

وفي مديرية أمن البحيرة، تم ضبط شخصين- لهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول، وفي مديرية أمن الغربية، تم ضبط شخص- له معلومات جنائية، بحوزته كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي، هاتف محمول.

وفي مديرية أمن البحر الأحمر، تم ضبط شخص- له معلومات جنائية، بحوزته كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وفي مديرية أمن سوهاج، تم ضبط شخص -له معلومات جنائية- بحوزته كمية من مخدر الآيس «الشابو»، طبنجة صوت وطلقتين صوت، مبلغ مالي، هاتف محمول.

كما استهدفت الأجهزة، بؤرة السحر والجمال، إذ تم ضبط شخص، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض «مطواة»، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.