هشام المليجي يدخل عالم العزف الموسيقى بمقطوعة «آمال ضي القمر»

يخوض الفنان هشام المليجى، تجربة فنية جديدة، إذ طرح خلال الساعات الماضية، مقطوعة موسيقية، بعنوان «آمال ضى القمر»، عبر موقع «يوتيوب».

معزوفة هشام المليجي

ولاقت المعزوفة ردود فعل إيجابية للغاية ونال «المليجي» العديد من الإشادات، خاصة وانه لم يبتعد كثيرًا عن الفن على غرار تجربته المميزة في عالم التمثيل.

هشام المليجى درس في المعهد العالى للفنون المسرحية، وعقب التخرج شارك فى عدد كبير من الأعمال الفنية فى السينما والتليفزيون، وبدايته كانت من خلال فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» مع النجم العالمى عمر الشريف، وبعدها حقق شهرة كبيرة من خلال دوره فى فيلم «صعيدى فى الجامعة الأمريكية»، وتوالت أدواره المميزة، منها دوره فى مسلسل «العصيان» أمام النجم الكبير محمود ياسين، ومسلسل «الداعية» مع الفنان هاني سلامة، وفيلم «بوحة».

وكشف «المليجي» منذ فترة عن حبه للموسيقى، وقال خلال استضافته في أحد البرامج: «موهبتي الأساسية فى الموسيقى قبل احتراف التمثيل، وسحر الموسيقى يجعلنى أفضل أحيانا كثيرة أن أعطيها من وقتى ومن حياتى أكثر من التمثيل".

وتصدر الفنان هشام المليجى، مؤشرات البحث وقتها بعد إعلانه سبب عدم زواجه حتى الآن، على الرغم من تغطى عمره الـ50 عاما، موضحًا: «مكنتش فاضى، ولسه بكون نفسى، والزواج نصيب من عند ربنا، والجواز اشتراك بين اتنين عايزين يعملوا أسرة، فلازم يكون الأفكار والأهداف متقاربة، الشكل مش مؤشر لحاجة».