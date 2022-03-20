هشام المليجي عن رانيا شاهين: «خلت الناس تدعيلي.. أشكرها ولا أضربها؟»

أكد الفنان هشام المليجي، أنه فخور بمشواره الفني، ولا يشعر أن شيئًا ينقصه، موضحًا أنه يعتبر نفسه محظوظ لأن عمل أول فني قدمه أمام الفنان العالمي عمر الشريف، مضيفا: «كنت بدرس وبشتغل، والمعهد كله كان بيساعدني، دكتورة كانت بتمتحني أول واحد، رغم إن اسمي بحرف الهاء يعني المفروض امتحن في الأواخر، ولو صحيت متاخر كان حد تاني يصحيني».

كلمة الاكتئاب قلشت منها.. بنت جدعة بـ100 راجل

أضاف المليجي في حواره مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة mbc مصر، أنه سعيد بدفاع الناس عنه في الأزمة الأخيرة، التي سببها منشور للفنانة رانيا شاهين، قائلا: «هي بنت جدعة جدا وبـ100 راجل، وبتعمل ده مع كل صحابها، لكن المرة دي بس التعبير ألش منها، لأن مكتئب كلمة خطيرة ومرض.. طب ليه تقول كده؟!.. عملت مظاهرة وقالت الصابر الصامد، وبعد كده قالت مكتئب وقاعد في البيت، وده اللي ضايقني».

أنتِ عايشة في لندن؟ ما أنت جنبي!

وتابع: «أنتِ عايشة في لندن؟! ما أنت جنبي! نيتها حسنة، وأنا متأكد من هذا الأمر 100%، هي جارتي وكنت بشوفها قبل ما أعرف إنها زميلة، شخص لطيف وشيك وجدع جدا، وعملت كده معايا من 6 سنين، وقلت لها رانيا بلاش تعملي كده، بلاش تتكلمي عني وعن حياتي الشخصية لأني مبسوط، مين اشتكى لك؟!".

وأشار، إلى أنه كتب منشورا آخر، ووجه الشكر لها، لأنها كانت تقصد مساعدته، حيث جعلت المتابعين تدعو له في ليلة الإسراء والمعراج: «أشكرها طيب ولا أضربها ولا أعمل فيها ايه؟! أشكرها من كل قلبي».