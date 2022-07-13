تفاصيل غلق شواطئ الإسكندرية.. رفع الرايات الحمراء ونزول البحر ممنوع

تتزايد التساؤلات عن تفاصيل غلق شواطئ الإسكندرية الذي جاء بعد قرار المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ، وتوجيه تحذيرات للمصطافين من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح التي تسببت في غرق 9 أشخاص خلال عيد الأضحى، ثم غريقين جديدين اليوم، ذلك القرار الذي اختص بشواطئ القطاع الغربي على وجه التحديد الذي شهد رفع الرايات الحمراء، بينما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، ومنع النزول نهائيًا في شواطئ العجمي.

غلق شواطئ الإسكندرية بناء على التحذيرات

وبرزت تفاصيل غلق شواطئ الإسكندرية، في منع نزول البحر وإتاحة الجلوس على الشواطئ فقط للاستمتاع بها دون التعرض إلى الخطورة، وهو القرار الذي طبق من اليوم على شواطئ العجمي، بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية مصطافيها من الغرق.

تحذير من شواطئ الإسكندرية المفتوحة

وحذرت محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطئ التي جرى رفع الرايات الحمراء بها، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

قرار غلق شواطئ الإسكندرية غربا

وجاء قرار اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برفع الرايات الحمراء على كل شواطئ القطاع الغربي، كما جرى رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، والتشديد على منع النزول نهائيًا في شواطئ العجمي.

زيادة عدد الغطاسين في شواطئ الإسكندرية

وأكد زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطئ لاتخاذ كل سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي، كونها مفتوحة وقد تشكل خطورة على حياة المواطنين في حالة ارتفاع الأمواج.