تفاصيل غلق محور صفط اللبن قبل بدء أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق

أعلنت وزارة الداخلية إغلاقا كليا لمحور صفط اللبن، وذلك بسبب تنفيذ أعمال مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق (أعلى كوبرى ثروت خط السكة الحديد)، وذلك في الاتجاه القادم من جامعة القاهرة في اتجاه الطريق الدائري.

الإغلاق لمدة ثلث ساعة فقط

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إغلاق محور صفط اللبن سيكون لمدة عشرين دقيقة، وسيبدأ من صباح اليوم الخميس، على أن تكون الأعمال فقط في مترو الأنفاق ابتداءً من الساعة 3:30 صباحاً حتى الساعة 3:50 صباحاً.

تحويلات مرورية نتيجة للإغلاق

وكشفت وزارة الداخلية عن التحويلات المرورية على خلفية هذا الإغلاق، حيث ستتجه حركة المركبات القادمة من جامعة القاهرة والراغبة فى السير في اتجاه الطريق الدائري بالسير يميناً في اتجاه شارع أحمد الزيات، حتى شارع التحرير، ثم الدوران، والعودة في اتجاه شارع السودان، ثم الدخول يساراً، والصعود لمطلع صفط اللبن في اتجاه الطريق الدائري.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنها ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وذلك حسبما أكدت وزارة الداخلية في البيان المنشور على صفحتها الرسمية.