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تفاصيل الإغلاق الكلي لمحور صفط اللبن لمدة 20 دقيقة صباح اليوم

كتب:

سلامة عامر
10:03 ص | الخميس 30 يونيو 2022
محور صفط اللبن - أرشيفية

محور صفط اللبن - أرشيفية

أغلقت أجهزة محافظة الجيزة صباح اليوم، محور صفط اللبن بشكل كلي، أمام حركة المرور لمدة 20 دقيقة، وكان ذلك بداية من الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس وحتى الساعه الثالثة وخمسون دقيقة بالاتجاه القادم من الطريق الدائري اتجاه جامعة القاهرة وشارع السودان، لقيام الشركة المنفذة لأعمال مشروع مترو الأنفاق «الخط الثالث- المرحلة الثالثة»، بتركيب 1 كمرة معدنية «كمرحلة أولى» أعلى «كوبرى ثروت- خط السكة الحديد».

وكشفت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها، تنفيذ قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، التحويلة المرورية المؤقتة التالية لتسهيل حركة المرور خلال الأعمال وهي كالآتي:

المركبات الآتية من الطريق الدائري

- حركة المركبات الآتية من الطريق الدائري وترغب بالسير اتجاه مناطق جامعة القاهرة وشارع الملك فيصل، النزول من المنزل المجاور لمستشفى بولاق الدكرور العام، والمؤدي لمناطق صفط اللبن من الأسفل، ثم الدوران للخلف والعودة لشارع التحرير «صفط اللبن من الداخل»، ثم الدخول يسارًا اتجاه شارع العشرين وصولاً لشارع الملك فيصل.

اتجاه جامعة القاهرة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه فيما يخص حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه جامعة القاهرة، يتم استكمال السير بشارع الملك فيصل والصعود أعلى كوبرى الملك فيصل والسير اتجاه المنزل المؤدي إلى شارع السودان وصولاً إلى مناطق شارع ثروت وجامعة القاهرة.

وكشفت محافظة الجيزة في البيان، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال، بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق لإرشاد المركبات بالاتجاهات الجديدة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.