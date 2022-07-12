الأهالي يطالبون بمنقذين في ساحل العريش والشيخ زويد: حياة الناس معرضة للخطر

كاد 3 من الشباب يلقون حتفهم غرقا في بحر الشيخ زويد، لولا تطوع من يجيد السباحة من الموجودين على الشاطئ لإنقاذهم، نظرا لعدم وجود منقذين، وواجهوا صعوبة بالغة في إنقائهم إلا أنهم تمكنوا في النهاية من انتشالهم من أمام براثن موت محقق، ما دفع الأهالي إلى مناشدة المسؤولين بضرورة تعيين منقذين لإنقاذ أرواح المصطافين.

قال محمد صقر، من أهالي الشيخ زويد لـ«للوطن» أنه غرق في بحر الشيخ زويد 3 شباب من أبناء العائلات، وتم إنقاذهم بصعوبة بالغة، بعد نزول متطوعون البحر كانوا بالصدفة من المتواجدين على الشاطئ.

غرق 7 في بحر العريش

وقال محمد أيوب إنه تم إنقاذ 7 شباب بمنطقة الأيوبي بساحل العريش، علاوة على غرق شاب في بحر المساعيد، وذلك بعد أقل من ساعتين على وفاة اثنين من أبناء قبيلة الفواخرية بشاطئ الريسة شرق العريش.

وقد طالب العديد من النشطاء المسؤولين ضرورة التحرك قبل زيادة حجم الكارثة، وتفعيل دور المنقذين الذين اختفوا هذا العام، ولم يمارسوا أعمالهم.

مكافأة للمنقذين البحريين

قال محمد العرايشى أحد المنقذين البحريين «الوطن»، «كنا في السابق نأخذ بند مكافأة من مديرية الشباب والرياضة، وكان العدد قرابة 100 منقذ بعقد موسمي، إلا أن هذا العام والعام الماضي لم يتم الاستعانة بخدمات المنقذين بحجة عدم وجود ميزانية».

قال كليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان له أنه طالب الوزارة والمحافظ بتخصيص راتب ببند لفريق من المنقذين، إلا أن الأمر لم يتحقق إلى الآن، وجار متابعة الموضوع، وأنه إلى الآن لا توجد ميزانية لإعطاء المنقذين مكافأة شهرية.

تبرع أحد رجال الأعمال

وفى السياق ذاته كان قد تبرع أحد رجال الأعمال من الشباب بمكافأة أسبوعية لعمل المنقذين كل يوم جمعة من كل أسبوع طوال فترة الصيف.

قال رجل الأعمال كريم صلاح سلام، في تصريح لـ «الوطن» إنه سوف يقدم مكافأة أسبوعية عن يوم واحد لعدد من المنقذين للعمل يوم الجمعة من كل أسبوع على ساحل العريش.

وأضاف سلام أنه تواصل مع عددا من المنقذين البحريين المدربين، للاتفاق على يوم واحد فقط من كل أسبوع بمكافأة رمزية يقدمها على نفقته الخاصة.